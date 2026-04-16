Биржа Grinex заявила о взломе и хищении средств пользователей на 1 млрд рублей

Фото: 123RF.com/alfastudio

Криптобиржа Grinex заявила в своем телеграм-канале о взломе и хищении средств российских пользователей на сумму более 1 миллиарда рублей.

В компании указали, что подверглись "масштабной атаке западных спецслужб". При этом цифровые следы и характер атаки указывают на "беспрецедентный" уровень ресурсов и технологий, которые доступны только структурам недружественных государств. Предварительно, атака координировалась, чтобы нанести прямой ущерб финансовому суверенитету России.

Официальный представитель Grinex добавил, что с самого начала инфраструктура биржи подвергалась атакам – например, фиксировались системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ, а саму биржу внесли в санкционные списки. Кроме того, криптокошельки "целенаправленно размечались", а транзакции блокировались.

"Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень – прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак", – подчеркнул он.

В правоохранительные органы передана вся доступная информация, а по месту нахождения инфраструктуры подано заявление для возбуждения уголовного дела. В связи с атакой биржа была вынуждена приостановить работу.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил за легализацию криптообменников в России. По его словам, особое внимание следует уделить общественному контролю за деятельностью таких организаций, так как специфика цифровых валют несет в себе высокие риски как для общества в целом.

