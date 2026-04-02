В России с 1 июля могут вступить в силу новые правила оборота цифровой валюты

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют, разработанный Минфином и Банком России. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новые требования могут вступить в силу с 1 июля 2026 года. Документ предполагает, что россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты исключительно через лицензированные российские площадки, включая брокеров и управляющие компании, которые обязаны соблюдать требования по противодействию отмыванию денег.

Банкам запретят переводить средства на иностранные и неофициальные криптобиржи, если операции совершаются без участия российских лицензированных посредников. При этом законные международные сделки, включая внешнеэкономическую деятельность, останутся за рамками этих ограничений.

Резиденты смогут приобретать цифровую валюту за рубежом с иностранных счетов, а также переводить купленные через российских посредников активы за границу, уведомляя о таких операциях ФНС. Доступ к торговле будет зависеть от статуса инвестора: неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать наиболее ликвидные криптовалюты из перечня ЦБ в пределах установленного лимита, тогда как квалифицированные получат возможность работать с любыми цифровыми валютами без ограничений по объему.

В аппарате Григоренко отметили, что речь идет о формировании национальной инфраструктуры рынка криптовалют с четкими критериями допуска участников, что позволит снизить долю анонимных и нелегальных операций, используемых для мошенничества, отмывания средств и ухода от налогов.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил за легализацию криптообменников в России. По его словам, особое внимание следует уделить общественному контролю за деятельностью таких организаций, так как специфика цифровых валют несет в себе высокие риски как для общества в целом.

