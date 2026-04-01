Решение украинского президента Владимира Зеленского о выводе войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса могло бы открыть перспективы для урегулирования многих вопросов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий", – подчеркнул он в беседе с ИС "Вести".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Зеленского о выводе войск за пределы административных границ ДНР позволило бы спасти большое количество жизней и остановить горячую фазу конфликта. По словам представителя Кремля, украинский лидер должен принять это решение "уже сегодня", хотя это стоило сделать "еще вчера".

До этого сообщалось, что большинство сторонников референдума на Украине – 71% – выступают за вывод войск из Донбасса ради завершения войны. Среди противников вывода войск за референдум высказались лишь 39%. Саму идею о проведении референдума поддерживает половина опрошенных украинцев.