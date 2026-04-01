01 апреля, 21:50

Ушаков: вывод войск ВСУ из Донбасса откроет перспективы для урегулирования

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Решение украинского президента Владимира Зеленского о выводе войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса могло бы открыть перспективы для урегулирования многих вопросов, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий", – подчеркнул он в беседе с ИС "Вести".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Зеленского о выводе войск за пределы административных границ ДНР позволило бы спасти большое количество жизней и остановить горячую фазу конфликта. По словам представителя Кремля, украинский лидер должен принять это решение "уже сегодня", хотя это стоило сделать "еще вчера".

До этого сообщалось, что большинство сторонников референдума на Украине – 71% – выступают за вывод войск из Донбасса ради завершения войны. Среди противников вывода войск за референдум высказались лишь 39%. Саму идею о проведении референдума поддерживает половина опрошенных украинцев.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

