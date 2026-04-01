01 апреля, 20:25

Экономика

ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила производителям куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Соответствующие письма служба направила производителям куриных яиц. ФАС России проводит постоянный мониторинг цен на куриное яйцо", – говорится в сообщении.

Как указала служба, яйца являются социально значимым продовольственным товаром, поэтому производители обязаны соблюдать необходимые запреты.

ФАС рекомендовала участникам рынка проявить социально ответственное ценообразование при установлении оптово-отпускных цен во время повышенного спроса.

В марте стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,3%. Средняя стоимость набора на одного человека составила 7 611,7 рубля.

Дороже всего продукты стоят на Чукотке (19 716,3 рубля) и Камчатке (13 213,1 рубля), дешевле всего – в Мордовии (6 175,9 рубля) и Пензенской области (6 383,7 рубля). При этом в Москве корзина обходится в 8 991,5 рубля.

