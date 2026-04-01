01 апреля, 21:14

Общество

Москвичей предупредили о небольшом дожде в ночь на 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Небольшой дождь может пойти в Москве во второй половине ночи четверга, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, он может начаться после 03:00, после этого ожидается рост интенсивности осадков. Всего метеорологи прогнозируют выпадение до 0,5 миллиметра осадков. При этом в течение дня 2 апреля количество осадков может вырасти до 3 миллиметров.

Синоптики также уточнили, что ночью температура поднимется до плюс 4–6 градусов, при этом в центре Москвы воздух прогреется до 9 градусов. В Подмосковье значения будут от 2 до 7 градусов.

"В Москве дождь должен быть небольшим, по области – местами умеренным", – говорится в сообщении.

Днем 2 апреля столбики термометров покажут до плюс 18 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил о небольшом дожде в Московском регионе в Вербное воскресенье, 5 апреля. Температура в этот день может подняться до плюс 15 градусов.

В начале следующей недели также может пойти дождь. В ночь на понедельник, 6 апреля, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов.

Экстремально сухая погода установилась в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

