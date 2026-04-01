Москвичей предупредили о небольшом дожде в ночь на 2 апреля

Небольшой дождь может пойти в Москве во второй половине ночи четверга, 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, он может начаться после 03:00, после этого ожидается рост интенсивности осадков. Всего метеорологи прогнозируют выпадение до 0,5 миллиметра осадков. При этом в течение дня 2 апреля количество осадков может вырасти до 3 миллиметров.

Синоптики также уточнили, что ночью температура поднимется до плюс 4–6 градусов, при этом в центре Москвы воздух прогреется до 9 градусов. В Подмосковье значения будут от 2 до 7 градусов.

"В Москве дождь должен быть небольшим, по области – местами умеренным", – говорится в сообщении.

Днем 2 апреля столбики термометров покажут до плюс 18 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил о небольшом дожде в Московском регионе в Вербное воскресенье, 5 апреля. Температура в этот день может подняться до плюс 15 градусов.

В начале следующей недели также может пойти дождь. В ночь на понедельник, 6 апреля, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов.

