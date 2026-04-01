KitKat создал трекер для отслеживания украденных батончиков

Фото: AP Photo/Martin Cleaver

Компания KitKat швейцарской корпорации Nestle запустила трекер, благодаря которому покупатели могут узнать, является ли батончик краденым. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х.

"Кто-то действительно украл 12 тонн KitKat. И мы очень хотим знать, куда они делись. Поэтому мы создали Stolen KitKat Tracker, который позволит проверить", – говорится в сообщении.

Компания отметила, что трекер не относится к первоапрельской шутке.

По данным KitKat, неизвестные угнали грузовик, который перевозил около 12 тонн батончиков по Европе. Компания указала, что кража может привести к нехватке продукта на полках магазинов.

Ранее шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями начали продаваться в магазинах Лондона. В СМИ привели заявление Mars, в котором указывалось, что компания не сможет помешать посредникам приобретать сладости с русскоязычной упаковкой и перепродавать их в Европе.

