В "Нестле Россия" опровергли слухи о продаже шоколада KitKat в стране

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Шоколад KitKat по-прежнему не выпускается в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Нестле Россия".

Таким образом, компания опровергла заявления ряда телеграм-каналов о появлении продукта в магазинах.

Продажа продукции брендов Nesquik и KitKat в России была прекращена в марте 2022 года. Nestle приостанавливала производство, за исключением ряда товаров первой необходимости.

В декабре того же года также сообщалось, что компания проведет оптимизацию структуры бутиков Nespresso в РФ в связи с приостановкой импорта продукции.

При этом в прошлом году СМИ уже писали о планах Nestle возобновить производство KitKat в России.

