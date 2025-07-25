Mars прекратила производство в РФ шоколадных плиток Dove и "Коркунов"

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Компания Mars остановила производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов" с 1 января 2025 года, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского подразделения корпорации.

Компания объяснила это решение стремлением оптимизировать свою бизнес-модель и рационально использовать ресурсы. В пресс-службе добавили, что Одинцовская кондитерская фабрика работает над удовлетворением потребностей покупателей и старается предлагать доступную и качественную продукцию. Для этого постоянно проводится работа по улучшению эффективности производства.

Mars также отмечает, что такое решение позволит сосредоточить усилия на производстве наиболее востребованных продуктов. Речь идет о шоколадных конфетах и мини-плитках Dove Promises и "Коркунов" Pure Choco.

Ранее стало известно, что продукция Mars, в том числе шоколадные батончики Snickers и Twix, конфеты, драже и жевательные резинки, могут пропасть с полок магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". X5 Group, владеющая торговыми точками, решила остановить закупку данных товаров из-за несоответствия предложенных поставщиком условий.

Компания сочла, что закупочные цены Mars выше рыночных и не отвечают ожиданиям. Переговоры не помогли прийти к соглашениям по объемам закупок и долгосрочному сотрудничеству. Тем не менее X5 Group выразила заинтересованность в сотрудничестве и готовность к диалогу.