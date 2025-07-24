"Пятерочка" и "Перекресток" остановили закупку Snickers и Twix

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X5 Group решила остановить закупку продукции Mars, включая батончики Snickers и Twix, в магазины "Пятерочка" и "Перекресток" из-за несоответствия предложенных поставщиком условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В результате переговоров компании не смогли достичь договоренностей, показывающих реальные объемы закупок и долгосрочное сотрудничество.

"Согласно имеющейся у Х5 аналитике, предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли", – говорится в сообщении.

X5 Group добавила, что заинтересована в сотрудничестве и росте доли российского производителя с оптимальными ценами. Компания готова к диалогу, однако будет действовать только в интересах покупателей.

В феврале два крупных поставщика сладостей – Mars и Mondelez – предупредили федеральную торговлю РФ, что пересматривают цены на свою продукцию. В Mars указали на подорожание некоторых товаров из базового прейскуранта. Увеличение цен объясняется беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты.

