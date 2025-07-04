ФАС выявила нарушения у крупнейшего производителя соли

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Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение крупнейшему производителю пищевой соли, компании "Руссоль", о необходимости прекратить возможные нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Уточняется, что в 2024 году фирма, занимая доминирующее положение на оптовом рынке соли, отказалась поставлять товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности. Также "Руссоль", по данным ФАС, не поставила в известность "Сольторг" о договорной кампании, хотя знала о желании фирмы принять в ней участие.

Антимонопольная служба расценивает такие действия как уклонение от заключения договора поставки с продавцами, что может быть нарушением закона о защите конкуренции. Компания обязана обеспечить равный доступ всех участников рынка к товару, так как он является социально значимым, уточнили в ФАС.

Кроме того, в торговой политике необходимо закрепить принципы ценообразования на соль, что исключило бы необоснованный рост отпускных цен на товар.

Компания "Руссоль" пока официально не прокомментировала заявление ФАС.

Ранее антимонопольная служба выдала предостережение Wildberries. Выяснилось, что компания стала требовать с продавцов открывать счета "Вайлдберриз банке". В ином случае регистрация невозможна, так же как и продолжение работы уже зарегистрированных бизнесменов. ФАС усмотрела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции.

