10 июня, 21:27Экономика
ФАС проверит онлайн-кинотеатры после жалоб на допплатежи
Фото: depositphotos/lightfieldstudios
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шасколькский назвал непрозрачной систему ценообразования онлайн-кинотеатров. Ведомство намерено проверить площадки, передает ТАСС.
"Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи", – рассказал Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума.
Глава ФАС уточнил, что ведомство займется изучением рынка онлайн-кинотеатров и поиском способов его балансировки, чтобы учесть интересы потребителей.
Ранее стало известно, что с 1 сентября текущего года в школах начнут показывать художественные фильмы, посвященные истории, литературе и другим предметам. Минпросвещения работает над программой, связанной с лентами, которые будут касаться не только истории, но и других дисциплин.
"Кинокульт": "Трое в лодке, не считая собаки"