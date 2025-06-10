ФАС проверит онлайн-кинотеатры после жалоб на допплатежи

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шасколькский назвал непрозрачной систему ценообразования онлайн-кинотеатров. Ведомство намерено проверить площадки, передает ТАСС.

"Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи", – рассказал Шаскольский в кулуарах Антимонопольного форума.

Глава ФАС уточнил, что ведомство займется изучением рынка онлайн-кинотеатров и поиском способов его балансировки, чтобы учесть интересы потребителей.

Ранее стало известно, что с 1 сентября текущего года в школах начнут показывать художественные фильмы, посвященные истории, литературе и другим предметам. Минпросвещения работает над программой, связанной с лентами, которые будут касаться не только истории, но и других дисциплин.

