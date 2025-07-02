ФАС завела 21 дело в отношении сети "Светофор"

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Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ завели 21 дело в отношении 20 логистических центров торговой сети "Светофор". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дела были возбуждены в рамках проверки центров на соответствие их деятельности требованиям закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". В ФАС уточнили, что претензии были выдвинуты в 14 регионах, среди которых Якутия, Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский край, а также Белгородская, Воронежская и другие области.

После проверки в договорах были выявлены такие противоречащие закону условия, как оплата товара только после его продажи магазином и покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика.

В случае признания вины ФАС возбудит дела об административных правонарушениях в отношении дистрибьюторов и оштрафует их.

В марте Россельхознадзор обвинил магазины сети "Светофор" в продаже фальсифицированных продуктов. В ходе проверок специалисты обнаружили растительные жиры, а также бензойную и сорбиновую кислоты в сливочном масле, сметане, молоке и твороге. Кроме того, Россельхознадзор нашел антибиотики в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, сосисках, ветчине и колбасе.

Помимо этого, Роспотребнадзор выявил более 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям. Общий вес изъятой продукции превысил 300 тонн. По результатам было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов превысила 11,57 миллиона рублей.

