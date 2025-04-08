08 апреля, 15:19Экономика
Роспотребнадзор изъял у сети "Светофор" продукцию весом более 300 тонн
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В ходе проверок сети магазинов "Светофор" Роспотребнадзор обнаружил более 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям. Общий вес изъятой продукции составил более 300 тонн, передает пресс-служба ведомства.
В службе напомнили, что внеплановые проверки в отношении торговой марки "Светофор" прошли по поручению правительства РФ. Они коснулись 58 точек, расположенных в 45 субъектах России. Осмотр был направлен на соответствия продукции требованиям Таможенного союза и санитарным нормам.
По результатам было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов превысила 11,57 миллиона рублей. При этом некоторые материалы находятся на рассмотрении, уточнили в ведомстве.
"Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли", – добавили в пресс-службе.
В свою очередь, специалисты территориальных органов ведомства провели соответствующие мероприятия на 1 485 объектах, работающих под торговой маркой "Светофор". В ходе них на лабораторные исследования направили 8 106 проб, из которых 879 не соответствовали гигиеническим требованиям. Таким образом, было проведено более 120 тысяч исследований.
Наибольшее количество несоответствующих проб было обнаружено в следующих категориях:
- молоко и молочная продукция;
- мясо и мясная продукция;
- рыба и рыбная продукция;
- кондитерские изделия;
- птица, яйца и продукты их переработки.
В результате было выдано 675 предписаний, направленных на устранение выявленных нарушений и об изъятии продукции из оборота. Также нарушителей обязали разработать программы для предотвращения причинения вреда.
Помимо этого, Роспотребнадзор приостановил 24 декларации о соответствии, отметили в службе, подчеркнув, что контроль за выполнением ранее выданных предписаний продолжается. За их игнорирование ведомство наложило штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей.
Ранее Россельхознадзор обвинил магазины сети "Светофор" в России в продаже фальсифицированных продуктов. В качестве подтверждения ведомство предоставило результаты проверок в феврале и марте.
В ходе них специалисты обнаружили растительные жиры, а также бензойную и сорбиновую кислоты в сливочном масле, сметане, молоке и твороге. Кроме того, Россельхознадзор нашел антибиотики в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, сосисках, ветчине и колбасе.