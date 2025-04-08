Роспотребнадзор изъял у сети "Светофор" продукцию весом более 300 тонн

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В ходе проверок сети магазинов "Светофор" Роспотребнадзор обнаружил более 5,7 тысячи партий продукции, не соответствующей требованиям. Общий вес изъятой продукции составил более 300 тонн, передает пресс-служба ведомства.

В службе напомнили, что внеплановые проверки в отношении торговой марки "Светофор" прошли по поручению правительства РФ. Они коснулись 58 точек, расположенных в 45 субъектах России. Осмотр был направлен на соответствия продукции требованиям Таможенного союза и санитарным нормам.

По результатам было составлено 2 678 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма наложенных штрафов превысила 11,57 миллиона рублей. При этом некоторые материалы находятся на рассмотрении, уточнили в ведомстве.

"Кроме того, по административным материалам Роспотребнадзора судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли", – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, специалисты территориальных органов ведомства провели соответствующие мероприятия на 1 485 объектах, работающих под торговой маркой "Светофор". В ходе них на лабораторные исследования направили 8 106 проб, из которых 879 не соответствовали гигиеническим требованиям. Таким образом, было проведено более 120 тысяч исследований.

Наибольшее количество несоответствующих проб было обнаружено в следующих категориях:



молоко и молочная продукция;

мясо и мясная продукция;

рыба и рыбная продукция;

кондитерские изделия;

птица, яйца и продукты их переработки.

В результате было выдано 675 предписаний, направленных на устранение выявленных нарушений и об изъятии продукции из оборота. Также нарушителей обязали разработать программы для предотвращения причинения вреда.

Помимо этого, Роспотребнадзор приостановил 24 декларации о соответствии, отметили в службе, подчеркнув, что контроль за выполнением ранее выданных предписаний продолжается. За их игнорирование ведомство наложило штрафы на сумму более 1,3 миллиона рублей.

Ранее Россельхознадзор обвинил магазины сети "Светофор" в России в продаже фальсифицированных продуктов. В качестве подтверждения ведомство предоставило результаты проверок в феврале и марте.

В ходе них специалисты обнаружили растительные жиры, а также бензойную и сорбиновую кислоты в сливочном масле, сметане, молоке и твороге. Кроме того, Россельхознадзор нашел антибиотики в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, сосисках, ветчине и колбасе.