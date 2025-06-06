Роспотребнадзор выявил в сосисках бренда "Папа может" сальмонеллу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор обнаружил в сосисках бренда "Папа может" производства Останкинского мясокомбината сальмонеллу. Это следует из проверки, которая опубликована в ФГИС "Единый реестр проверок".

Партию продукта выявили в торговых точках сети "Светофор" в Тверской области. Она была выпущена на комбинате в Гагарине в Смоленской области, который является крупным центром животноводства и переработки производства.

Ранее Россельхознадзор заявил об обнаружении сальмонеллы в хинкали "Ложкаревъ", которые выпускает подмосковная компания ООО "Шельф-2000". Проба была взята в магазине "Светофор", расположенном в кировском городе Кирово-Чепецке.

В ходе проверки специалисты выявили нарушение требования технического регламента "О безопасности пищевой продукции" и закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов".