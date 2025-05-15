Продукция "Петелинки" будет проверена после сообщений о сальмонелле

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Продукция компании "Петелинка" будет проверена в лаборатории после сообщений об обнаружении сальмонеллы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

В некоторых телеграм-каналах появилась информация, что Роспотребнадзор выявил сальмонеллу в фарше, шницеле и филе фирмы "Петелинка". Продукты якобы найдены в "Пятерочке" в Зеленограде, а также в сетях "Лента", "Магнит" и "Ашан".

"В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей", – добавили в пресс-службе.

Поэтому в X5 Group решили сами направить запрос в ведомство, но пока не получили подтверждение этой информации. При этом образцы продукции уже направлены на лабораторные исследования, а в отношении производства поставщика пройдет аудит. По итогам проверки компания вынесет свое решение о нахождении продуктов в магазинах и распределительных центрах.

Ранее в Россельхознадзоре заявляли, что магазины сети "Светофор" в России являются площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов, что подтверждается многочисленными несоответствиями продаваемых товаров.

Также в магазинах торговой сети выявлены грубые нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости. В частности, Россельхознадзор нашел антибиотики в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, сосисках, ветчине и колбасе.

