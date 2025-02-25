Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании продукции на 5–20%

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Два крупных поставщика сладостей – Mars и Mondelez – предупредили федеральную торговлю РФ, что пересматривают цены на свою продукцию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на обращения производителей.

В Mars предупредили партнеров о подорожании некоторых товаров из базового прейскуранта. Повышение цен планируется провести в два этапа: с 20 февраля и с 24 марта.

В феврале стоимость больших шоколадных батончиков вырастет на 14%, стандартных – на 19%, других форматов – от 13 до 19%. Жевательные конфеты Skittles увеличатся в цене на 12%, драже M&M – до 16%. В марте компания также планирует повысить цены на конфеты "Коркунов" на 14–19% в зависимости от веса.

Увеличение цен объясняется беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции на фоне рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты. Помимо этого, растут в цене ингредиенты, а также траты на логистические операции, упаковки и прочее. В связи с биржевыми трендами и прогнозами по инфляции в компании призвали ожидать еще одного повышения цен в дальнейшем.

В свою очередь, компания Mondelez повышает с 1 апреля стоимость продукции под товарными знаками Alpen Gold, Milka и "Воздушный" на 14,9%, товаров бисквитной категории (бренды Oreo, "Барни", TUC, "Юбилейное", BelVita) – на 6–9%. Производитель также объяснил подорожание резким увеличением стоимости масел и какао.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала мониторинг цен на социально значимые товары после сообщений в СМИ об увеличении стоимости хлеба и хлебобулочных изделий с 1 марта.

Между тем цены на некоторые товары упали в РФ, несмотря на инфляцию в прошлом году. По данным Росстата, самое большое снижение цен было выявлено на таблетки "Синупрет" (на 12,5%). Стоимость куриных яиц упала на 11,2%, а унифеновира – на 10,1%.