01 апреля, 19:07

В мире

В США слониха сбежала из вольера в зоопарке, погуляла и вернулась обратно

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/abqbiopark

Слониха сбежала из вольера в зоопарке ABQ BioPark в американском городе Альбукерке, погуляла и вернулась обратно. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел утром 29 марта. 52-летняя азиатская слониха Элис прорвалась через стальной забор. Ее заметили около 07:30 на дорожках для посетителей. Сотрудники отметили, что она вела себя спокойно, гуляла по зоопарку и поедала растения.

Персонал прибыл на место инцидента в течение 10 минут, однако принимать меры не стал. Примерно спустя 1,5 часа слониха сама вернулась в вольер.

В администрации города подчеркнули, что специалисты отработали ситуацию по протоколу. Доверие между Элис и смотрителями помогло исключить опасные последствия.

После случившегося зоопарк открылся с задержкой на 30 минут, за это время его сотрудники убрали следы произошедшего. Руководство зоосада добавило, что серьезных изменений в режиме работы не будет, однако вольер необходимо укрепить.

Ранее из зоопарка Тама на западе Токио сбежал евразийский волк. Сотрудники заметили животное на дорожке, где обычно ходят посетители. Позднее хищника обнаружили в кустах на территории учреждения. Из-за произошедшего зоопарк временно закрылся до конца дня.

