NYP: двух сбежавших лабораторных обезьян застрелили в США

Фото: x.com/mallorysmithtv

Жители американского штата Миссисипи застрелили двух лабораторных макак-резусов, сбежавших в результате дорожной аварии с грузовиком. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

По данным издания, пятерых животных поймали рядом с местом ДТП и усыпили, а трое убежали. Первую из трех сбежавших обезьян застрелила 35-летняя женщина.

Как подтвердил департамент дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи, вторую обезьяну также застрелил местный житель. Третья по-прежнему не найдена.

При этом изначально шериф округа предупреждал, что все обезьяны инфицированы коронавирусом, гепатитом C и герпесом, однако позже эту информацию опровергли.

О происшествии стало известно в конце октября – грузовик, перевозивший обезьян, попал в ДТП на трассе I59. В результате дорожной аварии на свободе оказались макаки из Тулейнского университета, зараженные вирусами. Как отмечали правоохранители, животные агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними.