01 апреля, 17:50

Город

Московский НПЗ переработал более 650 млн тонн нефти за 88 лет

Фото: Стоян Васев

Московский НПЗ переработал более 650 миллионов тонн нефти с момента пуска 1 апреля 1938 года, сообщает пресс-служба предприятия.

"Более 88 лет Московский НПЗ – важная часть промышленной инфраструктуры города. Предприятие обеспечивает столицу ключевыми энергоресурсами – на него приходится более трети топливного рынка региона. При этом завод активно следует "зеленой" повестке – по инициативе мэра Москвы компания первой в столице с опережающими темпами перешла на новые экологические стандарты производства топлива", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что с 2017 года на предприятии работают сооружения "Биосфера", которые обеспечивают практически 100-процентную очистку воды и замкнутый цикл водопотребления, в результате чего удалось снизить воздействие на окружающую среду в четыре раза.

По данным пресс-службы, на предприятии реализуется заключительный этап модернизации, а также ведется цифровая трансформация – на МНПЗ созданы виртуальные двойники основных технологических установок, внедрена система предиктивной аналитики.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер добавил, что продукция предприятия встречается повсеместно: например, с использованием битума завода строится половина всех столичных улиц и новые станции метро, а общественный транспорт, коммунальная техника и аэропорты московского авиаузла снабжаются топливом, произведенным в Капотне.

Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к модернизации газорегуляторного пункта "Училище Верховного совета", обеспечивающего газоснабжение столичного района Люблино. Модернизация люблинского пункта вызвана долгим сроком службы оборудования. Планируется, что все мероприятия будут выполнены в кратчайшие сроки без отключения потребителей от газоснабжения.

