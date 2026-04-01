Захарова назвала очередной пиар-акцией слова Зеленского о пасхальном перемирии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова украинского президента Владимира Зеленского о пасхальном перемирии очередной пиар-акцией.

По ее мнению, глава киевского режима стремится не к миру, а к одно- или двухмесячному перемирию с целью восполнения потерь ВСУ и подготовки к продолжению боевых действий.

"Вы знаете, это очередной такой заход, излюбленный заход Зеленского, очередная пиар-акция <...> по совету своих европейских, западноевропейских союзников <...> Мы видели этому множество подтверждений, свидетельств достаточно", – цитирует дипломата ТАСС.

В случае наличия у украинского лидера настоящего желания прекратить конфликт ему необходимо проявить политическую волю и отменить дискриминационные законы в отношении русских и русскоязычных на Украине, продолжила представитель дипведомства.

Именно такие шаги и могли бы подтвердить его искреннее стремление к урегулированию кризиса, однако, как подметила Захарова, этого не происходит.

"Мы видим другое и слышим другое, вот этих вот всех подпевал Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины. – Прим. ред.). Мы со стороны Зеленского слышим и в подтверждение этого видим только одно: воинствующую риторику, призывы ежемесячно убивать, как он, Зеленский, заявил, по 50 тысяч российских военнослужащих и другие чудовищные заявления", – обратила внимание дипломат.

Она также указала на неоднократную демонстрацию киевским режимом своей неспособности к выполнению договоренностей. В пример представитель МИД привела словесную поддержку Зеленским весной прошлого года предложения американского президента Дональда Трампа о введении моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины.

Тем не менее дальше высказываний процесс не продвинулся, констатировала дипломат. Более того, Зеленский даже позволил ВСУ нарушить это соглашение 136 раз.

"Аналогичным образом, напомню, он же – Зеленский – поступил и в отношении инициативы президента России Владимира Путина о прекращении огня по случаю православной Пасхи в прошлом, 2025 году. Тогда Вооруженными силами России было зафиксировано не менее 4 900 нарушений со стороны вооруженных формирований киевского режима", – подытожила Захарова.

О готовности приостановить военные действия на Пасху украинский лидер заявлял в конце марта. Он подчеркнул, что согласен на компромиссы, не ущемляющие достоинство и суверенитет Украины, при условии аналогичного предложения от России.

Комментируя данные заявления, в Кремле отметили отсутствие четкой формулировки. Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный порыв отчаянием из-за сложной ситуации Киева на передовой. На неблагоприятную позицию ВСУ, по его словам, указывают как отечественные, так и международные эксперты, которые сходятся во мнении, что ВС РФ хоть и с разной скоростью, но продвигаются вперед по всей линии фронта.