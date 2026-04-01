Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге FIFA

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сборная России смогла остаться на 36-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщается на сайте организации.

Россияне смогли набрать 1 525,60 балла. Команда провела весной два матча. 27 марта россияне вышли на поле в Краснодаре против сборной Никарагуа и обыграли ее со счетом 3:1. 31 марта в Санкт-Петербурге они сыграли вничью с малийцами (0:0).

Первое место в рейтинге заняла сборная Франции с 1 877,32 балла. До этого она стояла на третьей строчке. На втором месте оказалась Испания, а на третьем – Аргентина.

Ранее определились все европейские участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году. 31 марта и 1 апреля еще четыре сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

Также за звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.

