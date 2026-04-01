В МИД Ирана назвали ложными слова Трампа о просьбе Тегерана прекратить огонь

Фото: ТАСС/Zuma

Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой прекратить огонь, являются ложными. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи телеканалу Al Jazeera.

Ранее глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил Соединенные Штаты о прекращении огня. Американский лидер отметил, что Вашингтон рассмотрит запрос, когда будет открыт Ормузский пролив, а пока он планирует продолжать наносить удары по Ирану.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В марте Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики указали, что Иран пока не направлял официальный ответ на план и не выдвигал условий.

При этом Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики подходит к концу. Он обратил внимание на срок в 2–3 недели.

