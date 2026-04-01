Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 17:54

Происшествия

Подросток ранил ножом сверстника в подмосковной Апрелевке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

16-летний подросток напал с ножом на своего сверстника в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД России.

Согласно предварительной версии, все случилось рядом с одним из домов на улице Февральской в Апрелевке. Между подростками завязался конфликт, в ходе которого один из них прибегнул к применению холодного оружия. В результате пострадавшего направили в медучреждение.

Правоохранители начали расследование, в рамках которого установили личность нападавшего и доставили его в территориальный отдел. В настоящее время следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего, продолжаются.

"Следователем проводятся допросы, планируется назначение комплекса судебных экспертиз. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – добавили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Московской области.

Там уточнили, что подросток задержан как подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункты "д", "з" части 2 статьи 111 УК РФ).

Схожий инцидент ранее случился на автомойке в Троицке. Между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого 19-летний приезжий ударил ножом оппонента.

Пострадавшего с проникающим ранением груди доставили в больницу. Врачи квалифицировали его травмы как тяжкий вред здоровью.

Нападавший был задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", он заключен под стражу.

происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика