Волочкова анонсировала песню, посвященную своим ненавистникам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что написала песню, которую посвятит свои критикам и ненавистникам. Трек под названием "Кто эти люди?" выйдет в свет в скором времени, поделилась артистка в беседе с РИА Новости.

"Из-за моих высказываний люди устроили мне судилище. А кто эти люди? Всем известно, кто эти люди. С этого и будет начинаться песня", – отметила Волочкова.

По ее словам, пару дней назад она была на фотосессии для обложки композиции. Для нее также планируют создать клип, съемки которого состоялись недавно.

Это не первая музыкальная работа артистки. В частности, в 2021 году она выпустила альбом "Вселенная". Среди песен были дуэты с Романом Жуковым и Николаем Басковым.

