Кот Ларри поймал и съел мышь на Даунинг-стрит

Фото: Getty Images/WPA Pool/Frank Augstein

Кот Ларри с Даунинг-стрит поймал и съел мышь перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил телеканал GB News, показав соответствующие кадры.

На охоту 19-летний кот вышел во время проходившей в соседнем здании пресс-конференции премьера Кира Стармера. Он поймал грызуна во дворе здания МИД Великобритании. Затем Ларри притащил мышь ко входу в резиденцию премьера и съел ее.

"Для мыши это был довольно печальный конец, но, возможно, это самое интересное, что произошло сегодня на Даунинг-стрит", – говорится в сообщении телеканала.

Корреспондент отметил, что кадры не являются работой искусственного интеллекта или розыгрышем в честь 1 апреля.

Ранее кот Ларри не зашел в дверь вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Стармером. Соответствующая фотография появилась на официальной странице главного мышелова страны в соцсетях.

Снимок был озаглавлен надписью "кошачья дипломатия". В комментариях к посту пользователи назвали поступок кота лучшим видом дипломатии.

