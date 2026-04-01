01 апреля, 21:56

В мире

Кот Ларри поймал и съел мышь на Даунинг-стрит

Фото: Getty Images/WPA Pool/Frank Augstein

Кот Ларри с Даунинг-стрит поймал и съел мышь перед входом в резиденцию премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил телеканал GB News, показав соответствующие кадры.

На охоту 19-летний кот вышел во время проходившей в соседнем здании пресс-конференции премьера Кира Стармера. Он поймал грызуна во дворе здания МИД Великобритании. Затем Ларри притащил мышь ко входу в резиденцию премьера и съел ее.

"Для мыши это был довольно печальный конец, но, возможно, это самое интересное, что произошло сегодня на Даунинг-стрит", – говорится в сообщении телеканала.

Корреспондент отметил, что кадры не являются работой искусственного интеллекта или розыгрышем в честь 1 апреля.

Ранее кот Ларри не зашел в дверь вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и Стармером. Соответствующая фотография появилась на официальной странице главного мышелова страны в соцсетях.

Снимок был озаглавлен надписью "кошачья дипломатия". В комментариях к посту пользователи назвали поступок кота лучшим видом дипломатии.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

