Кот Ларри с Даунинг-стрит оставил "подарок" в ботинке Сунака

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Кот Ларри с Даунинг-стрит решил оставить "подарок" в ботинке премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов Риши Сунака, сообщается на странице питомца в соцсети X (ранее Twitter).

"Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах", – отмечается в сообщении.

Кот Ларри был взят из приюта. Он начал служить в резиденции британского премьер-министра в 2011 году.

Сунак заявил во время своего выступления перед зданием резиденции, что подаст в отставку с должности лидера британской Консервативной партии, которая потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Сунак покинет пост после того, как будут организованы формальные меры для избрания его преемника.

По результатам парламентских выборов победу одержала оппозиционная Лейбористская партия. В связи с этим она получила 326 мест в 650-местной Палате общин. Лидер партии Кир Стармер станет новым премьер-министром страны. Сунак позвонил Стармеру и поздравил его с победой.

