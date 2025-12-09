Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией

Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Кот Ларри, проживающий в резиденции британских премьеров, не зашел в дверь вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Великобритании Киром Стармером. Соответствующая фотография появилась на официальной странице кота в соцсети X.

Снимок озаглавлен надписью "кошачья дипломатия". В комментариях к посту пользователи назвали поступок кота лучшим видом дипломатии.

В резиденции традиционно держат питомцев, так как из-за возраста здания там часто заводятся грызуны. Ларри стал главным мышеловом в 2011 году.

Подобный инцидент ранее уже происходил – в октябре 2024 года кот Ларри выбежал из офиса Стармера перед приходом Зеленского. На кадрах было видно, как премьер Британии и украинский лидер пожимают друг другу руки перед зданием резиденции. Когда двери открываются, Ларри выбегает на улицу, а Стармер с Зеленским заходят внутрь.

