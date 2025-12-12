Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировали еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, на место падения фрагментов обломков дрона прибыли экстренные службы.

Вражеские БПЛА начали атаковать столицу с ночи 12 декабря. Всего число сбитых беспилотников достигло 13.

На фоне этого аэропорты Московского региона вводили ограничения на полеты. Меры уже отменили в Домодедово, Внуково и Жуковском, однако они продолжают действовать в Шереметьево.

Аэропорт обеспечивает прилет и вылет самолетов по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров призвали быть готовыми к более длительному ожиданию, возможны корректировки в расписании.

