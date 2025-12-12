Сергунина рассказала о новогоднем проекте на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

На портале "Узнай Москву" открылся раздел "Новый год", где собраны маршруты для прогулок, квиз и аудиогиды по каткам в парках, озвученные с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Серия новогодних маршрутов объединила знаковые места столицы. Ее посвятили истории и традициям главного зимнего праздника", – отметила она.

Один из предложенных маршрутов расскажет, почему именно ель стала символом Нового года и какую роль в этом сыграл Петр I. Другой маршрут познакомит с тем, как праздничную атмосферу Москвы описывали в своих произведениях русские классики – Максим Горький, Иван Шмелев, Александр Куприн.

Цикл аудиоэкскурсий, созданных с применением нейросетей, посвящен каткам в пяти столичных парках. Голосовой помощник поведает об истории появления и развития ледовых площадок в саду имени Н. Э. Баумана, Измайловском парке, саду "Эрмитаж", а также о знаменитых посетителях катка в Парке Горького.

Для любителей советских новогодних фильмов подготовлен познавательный квиз, в котором можно проверить знание эпизодов из таких картин, как "Карнавальная ночь", "Чародеи" и других.

"Узнай Москву" – совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки Москвы, работающий с 2013 года. На сегодняшний день в его базе собраны фотографии и описания более 3,5 тысячи зданий, памятников и исторических мест, около 300 прогулочных маршрутов и биографии свыше 330 известных личностей.

