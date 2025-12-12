Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 14:43

Город

Сергунина рассказала о новогоднем проекте на портале "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий Москвы

На портале "Узнай Москву" открылся раздел "Новый год", где собраны маршруты для прогулок, квиз и аудиогиды по каткам в парках, озвученные с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Серия новогодних маршрутов объединила знаковые места столицы. Ее посвятили истории и традициям главного зимнего праздника", – отметила она.

Один из предложенных маршрутов расскажет, почему именно ель стала символом Нового года и какую роль в этом сыграл Петр I. Другой маршрут познакомит с тем, как праздничную атмосферу Москвы описывали в своих произведениях русские классики – Максим Горький, Иван Шмелев, Александр Куприн.

Цикл аудиоэкскурсий, созданных с применением нейросетей, посвящен каткам в пяти столичных парках. Голосовой помощник поведает об истории появления и развития ледовых площадок в саду имени Н. Э. Баумана, Измайловском парке, саду "Эрмитаж", а также о знаменитых посетителях катка в Парке Горького.

Для любителей советских новогодних фильмов подготовлен познавательный квиз, в котором можно проверить знание эпизодов из таких картин, как "Карнавальная ночь", "Чародеи" и других.

"Узнай Москву" – совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки Москвы, работающий с 2013 года. На сегодняшний день в его базе собраны фотографии и описания более 3,5 тысячи зданий, памятников и исторических мест, около 300 прогулочных маршрутов и биографии свыше 330 известных личностей.

Ранее сообщалось, что звезды фигурного катания в рамках проекта "Зима в Москве" проведут 22 мастер-класса. Например, 21 декабря мероприятие проведет Алина Загитова. Мастер-класс состоится на катке олимпийского комплекса "Лужники".

На Манежной площади появился новый новогодний декор

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
город

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика