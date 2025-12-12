TasteAtlas признал салат "Индигирка" худшим блюдом русской кухни

Фото: ТАСС/Светлана Павлова

Салат "Индигирка" из сырой рыбы включен в топ самых невкусных блюд России. Об этом свидетельствует статья на сайте гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

Блюдо готовят из нарезанной кубиками замороженной белой рыбы, смешанной с луком, маслом и специями – обычно солью и перцем.

Название салата связано с рекой Индигирка, а придумал его якутский повар Иннокентий Тарбахов в середине XX века, адаптировав местное блюдо из сырой рыбы.

В рейтинге TasteAtlas на втором месте оказался холодец, третье заняла зерновая кутья, а замыкают пятерку супы – щи и рассольник.

Ранее был проведен опрос, в котором россияне делились своими предпочтениями в подаче борща.

Выяснилось, что заправка в виде сметаны стала самой популярной – ее выбрали 82% респондентов. Среди любимых дополнений к супу также оказались свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Каждый третий участник опроса (34%) отметил, что борщ неполон без пампушек с чесноком.