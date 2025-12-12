Ушаков ответил на идею Зеленского провести референдум о Донбассе

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Весь Донбасс является российским регионом, согласно Конституции России, заявил помощник президента страны Юрий Ушаков в ответ на идею украинского лидера Владимира Зеленского провести референдум о статусе территорий.

"Донбасс – российский. Вся часть Донбасса – российская", – цитирует Ушакова ТАСС.

Ранее Зеленский допустил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта на Украине может быть вынесен на референдум. При этом отмечалось, что пока неизвестно, как конкретно он будет проходить.

Представители Киева также допускают отказ от ряда территорий, если Москва готова пойти на некие взаимные уступки, писали СМИ. При этом украинская сторона предупредила о неприемлемости такого решения.

