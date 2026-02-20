Автомобиль загорелся на улице Маршала Шестопалова в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возгорание автомобиля произошло на улице Маршала Шестопалова в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В настоящее время в связи с возгоранием движение по улице перекрыто. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го километра МКАД. Движение в районе ДТП также было затруднено.

До этого огонь охватил грузовой автомобиль МАЗ на автозаправке в поселке Солнечном Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В результате пострадали два человека.