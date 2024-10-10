Кот Ларри с Даунинг-Стрит выбежал из резиденции, когда туда заходил Зеленский

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Главный мышелов Великобритании кот Ларри с Даунинг-Стрит выбежал из офиса премьер-министра Кира Стармера перед приходом президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовала британская газета Daily Mail.

На кадрах видно, как Стармер и Зеленский пожимают друг другу руки перед зданием резиденции. Когда двери открываются, Ларри выбегает на улицу, а Стармер с Зеленским заходят внутрь.

Как отмечается в материале издания, Зеленский 10 октября прибыл в Лондон для встречи с премьером Великобритании и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее сообщалось, что Стармер привезет на Даунинг-стрит нового сибирского котенка. Животное будет жить с семьей премьера и котом Ларри.

Главный мышелов Великобритании был взят из приюта. Он начал служить в резиденции британского премьер-министра в 2011 году. В июле этого года кот также оставил "подарок" в ботинке бывшего премьер-министра Великобритании и лидера партии консерваторов Риши Сунака.