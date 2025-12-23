NYT: русскоязычные батончики Snickers появились в магазинах Лондона

23 декабря, 20:20Экономика
Фото: 123RF.com/darksoul72
Шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями начали продаваться в магазинах Лондона. Об этом сообщает газета New York Times.
"На первый взгляд конфеты в магазинах по всему Лондону казались обычными Snickers. Но надписи на упаковке были полностью на русском", – подчеркнули журналисты.
Как отметило издание, в магазинах появились батончики с белым шоколадом и со вкусом пломбира.
Кроме того, в СМИ привели заявление компании Mars, которая производит Snickers. В нем указывается, что компания не сможет помешать посредникам приобретать сладости с русскоязычной упаковкой и перепродавать их в Европе.
Ранее Mars остановила производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов". Компания объяснила это решение стремлением оптимизировать свою бизнес-модель и рационально использовать ресурсы. Mars также отметила, что это позволит сосредоточить усилия на производстве наиболее востребованных продуктов.
Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов