23 декабря, 20:20

Экономика
NYT: русскоязычные батончики Snickers появились в магазинах Лондона

В магазинах Лондона начали продавать русскоязычные батончики Snickers

Фото: 123RF.com/darksoul72

Шоколадные батончики Snickers с русскоязычными надписями начали продаваться в магазинах Лондона. Об этом сообщает газета New York Times.

"На первый взгляд конфеты в магазинах по всему Лондону казались обычными Snickers. Но надписи на упаковке были полностью на русском", – подчеркнули журналисты.

Как отметило издание, в магазинах появились батончики с белым шоколадом и со вкусом пломбира.

Кроме того, в СМИ привели заявление компании Mars, которая производит Snickers. В нем указывается, что компания не сможет помешать посредникам приобретать сладости с русскоязычной упаковкой и перепродавать их в Европе.

Ранее Mars остановила производство шоколадных плиток Dove и "Коркунов". Компания объяснила это решение стремлением оптимизировать свою бизнес-модель и рационально использовать ресурсы. Mars также отметила, что это позволит сосредоточить усилия на производстве наиболее востребованных продуктов.

Эксперты объяснили возможное исчезновение батончиков Mars с полок магазинов

