В Госдуме предложили увеличить штрафы для УК за некачественное обслуживание домов

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев внес на рассмотрение законопроект, предполагающий кратное увеличение штрафов для управляющих компаний (УК) за ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива уже направлена в правительство РФ для получения официального отзыва. Поправки предусматривают ужесточение административной ответственности: для должностных лиц штрафы предлагается повысить с 4–5 до 40–50 тысяч рублей, а для юридических лиц – с 40–50 до 400–500 тысяч рублей.

Автор инициативы настаивает, что существующие размеры взысканий превратились для недобросовестных организаций в "незначительные издержки", которые не мотивируют их к качественной работе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что нынешняя система штрафов позволяет УК игнорировать свои обязанности. Компаниям проще оплачивать символические санкции, чем устранять аварии, протечки и заниматься содержанием инфраструктуры.

Гусев подчеркнул, что законопроект направлен на усиление защиты прав граждан в жилищной сфере.

Ранее в Госдуме заявили о планах увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Законопроект получил одобрение профильных ведомств и может быть рассмотрен в 2026 году. Однако депутаты отметили, что он еще требует доработок.