Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

На Новодевичьем кладбище прошла церемония захоронения праха народных артистов СССР, композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой, сообщается в телеграм-канале Государственного академического Большого театра России.

Плисецкая скончалась в 2015 году от сердечного приступа. Она не дожила до своего 90-летия чуть больше полугода.

Щедрин умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет.

Позже их прах развеяли над Окой. Об этом рассказал артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа, однако он не уточнил, когда это произошло.

Условие о том, что прах Щедрина и Плисецкой должен быть развеян над Россией, было прописано в завещании композитора.

