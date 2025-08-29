Большой театр: композитор Щедрин умер после продолжительной болезни

Фото: kremlin.ru

Народный артист СССР и композитор Родион Щедрин скончался после продолжительной болезни, заявили ТАСС в пресс-службе Большого театра.

"Умер <...> в больнице", – сказали в культурном учреждении.

Источник, близкий к окружению композитора, уточнил, что смерть наступила в Германии.

Об уходе из жизни Щедрина стало известно 29 августа. Ему было 92 года. Его смерть в Большом театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства.

Щедрин родился в 1932 году в Москве. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории, однако после начала ВОВ его семья переехала в Куйбышев (сейчас – Самара). После возвращения в столицу в 1943 году Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне – Академия хорового искусства имени Попова).

В 1947 году он получил первую премию в конкурсе композиторских работ, а в 1960-х написал свое самое исполняемое сочинение – балет "Кармен-сюиту". Всего Щедрин является автором более 80 сочинений.

Он лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени.