Умер российский композитор Родион Щедрин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Советский и российский композитор, пианист Родион Щедрин скончался в возрасте 92 лет, сообщили в Большом театре.

"Родион Щедрин – это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики", – говорится в публикации.

Смерть композитора в театре назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Дата и время прощания уточняются.

Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1941-м он поступил в Центральную музыкальную школу-десятилетку при Московской консерватории. В это же время он учился игре на фортепиано у пианистки Марии Гехтман.

После начала Великой Отечественной войны семья Щедриных была эвакуирована в Куйбышев (ныне – Самара). После возвращения в Москву в 1943 году Щедрин продолжил обучение в Московском хоровом училище (ныне – Академия хорового искусства имени Попова). В 1947-м он получил первую премию в конкуре композиторских работ, а в 1950-м окончил училище.

В 1960-е он написал свое самое исполняемое сочинение – балет "Кармен-сюиту", впервые обратился к опере "Не только любовь", начал серию концертов для оркестра "Озорные частушки" и "Звоны", сочинил оратории "Поэтория" и "Ленин в сердце народном", а также 24 прелюдии и фуги.

Композитор получил популярность также в театральных жанрах. Его балеты "Конек-Горбунок", "Кармен-сюита", опера "Не только любовь" поставили в Большом театре. Всего Щедрин создал более 80 сочинений.

Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени.

