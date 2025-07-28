Итальянский композитор Чельсо Валли умер в возрасте 75 лет

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Итальянский композитор, дирижер и продюсер Чельсо Валли скончался в возрасте 75 лет, передает портал Doremifasol.

Валли родился 14 мая 1950 года в итальянском городе Болонья. Учился в консерватории. Его дебют состоялся в 1978-м после непродолжительного периода работы клавишником в нескольких коллективах.

В том году дирижер, сотрудничая с Джампьеро Анелли (более известным как Drupi), выпустил альбом Provincia. В это же время он начал заниматься продюсированием, аранжировками и эпизодически писать музыку, работая над некоторыми проектами в жанре итало-диско. Среди них выделяются Tantra, Azoto и Passengers.

Он внес значительный вклад в развитие итальянской музыки, кино и телевидения. В частности, Валли сотрудничал с самыми известными артистами, среди которых Адриано Челентано, Мина, Эрос Рамазотти, Васко Росси, Андреа Бочелли и многие другие.

Композитор стал продюсером самого продаваемого в истории итальянской музыки альбома La vita adesso авторства Клаудио Бальони.