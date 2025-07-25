Умер исполнитель кантри-баллады Sweet Dreams МакЛэйн

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Исполнивший кантри-балладу Sweet Dreams американский певец Томми МакЛэйн умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила семья артиста, передает телеканал KSLA.

По словам родственников, певец "мирно ушел утром 24 июля 2025 года".

Томми МакЛэйн родился родился 15 марта 1940 года в Луизиане. Его карьера началась в 1950-х годах. В те годы он выступал вместе с кантри певцом Клинтом Уэстом.

Он стал известен благодаря каверу на композицию Дона Гибсона Sweet Dreams, вышедшую в 1966 году. Версия МакЛэйна оказалась успешнее Гибсона и попала на 15-е место в чарте Billboard в США.

В 2007 году исполнителя включили в Зал музыкальной славы штата Луизиана, в котором он родился и жил большую часть жизни.

