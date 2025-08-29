Путин назвал смерть композитора Щедрина невосполнимой потерей для мировой культуры

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин выразил соболезнования родным российского композитора и пианиста Родиона Щедрина. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что смерть Щедрина стала тяжелой и невосполнимой потерей как для отечественной, так и для мировой культуры.

"Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком", – говорится в сообщении.

Композитор служил своему призванию и щедро дарил людям "радость встречи с настоящим искусством", добавил президент.

Щедрин умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа. Ему было 92 года.

Все желающие могут почтить память композитора в Большом и Мариинском театрах до 31 августа. Цветы можно будет возложить в фойе учреждений.

Прах артиста и его супруги балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией. Соответствующее условие было прописано в завещании.