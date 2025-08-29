Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в Большом театре

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Москвичи могут почтить память композитора и народного артиста СССР Родиона Щедрина в фойе исторического здания Большого театра с 29 по 31 августа, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Возложить цветы можно 29-го числа с 13:00 до 18:00, 30 и 31-го – с 11:00 до 18:00. Вход свободный.

Кроме того, почтить память Щедрина в указанные даты возможно в фойе новой сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Для всех желающих главный вход Мариинский-2 открыт с 12:00 до 18:00, уточнили в пресс-службе театра.

О смерти артиста стало известно 29 августа. Ему было 92 года. В Большом театре заявили, что Щедрин умер в больнице после продолжительной болезни. Источник, близкий к его окружению, сказал, что это произошло в Германии.

Композитор родился в 1932 году в Москве. В 1947-м он получил первую премию в конкурсе композиторских работ, в 1960-х написал свое самое исполняемое сочинение – балет "Кармен-сюиту". Всего Щедрин является автором более 80 сочинений.

Он лауреат Ленинской премии, Государственной премии Советского Союза и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени.