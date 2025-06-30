Умер главный дирижер ансамбля "Березка" Леонид Смирнов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главный дирижер оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля "Березка", народный артист РФ Леонид Смирнов умер в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пасынка Смирнова, композитора Филиппа Кольцова.

По словам Кольцова, народный артист скончался после продолжительной болезни. Дирижер умер 29 июня.

Прощание со Смирновым состоится в 12:00 2 июля в Николо-Архангельском крематории. После этого его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, народной артисткой СССР Мирой Кольцовой.

Смирнов родился 23 февраля 1940 года в Москве. Он учился в музыкальном училище имени Октябрьской революции, а затем получил квалификации солиста-баяниста и дирижера в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

В 1967 году он присоединился к оркестру ансамбля "Березка" в качестве баяниста, а затем стал его дирижером. Артист принимал участие в постановке номеров "Проходка", "Сибирская сюита", "Холостяки", "Ямщики" и других.

Смирнов был удостоен медалей "Ветеран труда" и "В память 850-летия Москвы". Он также получил звания заслуженного и народного артиста РФ. В 2009 году его заслуги были отмечены орденом Дружбы.