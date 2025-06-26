Скончался режиссер и сценарист Юрий Мастюгин

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Скончался режиссер, сценарист и режиссер дубляжа Юрий Мастюгин, сообщили на сайте Союза Кинематографистов России.

Деятелю культуры было 87 лет. Причина смерти режиссера не уточняется.

Мастюгин родился 9 мая 1948 года. В 1960-м он окончил художественный факультет Московского театрально-технического училища, в 1967 году он завершил обучение на актерском факультете Театрального училища имени Щепкина при Малом театре СССР.

В 1970-м Мастюгин закончил учебу на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, в мастерской Михаила Хуциева, Александра Алова и Владимира Наумова.

С 1959 по 1962 год он работал гримером Московского театра оперетты, с 1962 по 1968-й трудился лаборантом в НИИ антропологии при МГУ, а с 1970 по 1978 год являлся режиссером творческого объединения "Экран", где выступил автором ряда документальных киноочерков.

Мастюгин – режиссер кинолент "Кровь и пот", "Встряска", "Приходи свободным". В фильмах "Хищник-2", "Мистер Индия", "Замужем за мафией" он стал режиссером дубляжа.