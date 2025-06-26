Умер режиссер фильма "Меня зовут Арлекино" Валерий Рыбарев

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Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, советский режиссер Валерий Рыбарев умер на 87-м году жизни, сообщает Белорусский союз кинематографистов в своем телеграм-канале.

"Искренние соболезнования родным и близким. Большая потеря для нас. Память будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными", – говорится в сообщении.

Режиссер скончался 25 июня, указал Союз.

Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове. Карьеру он начал в качестве ассистента режиссера на киностудии "Беларусьфильм". Деятель снял такие картины, как "Живой срез", "Чужая вотчина", "Свидетель", а также "Прикованный".

Фильм "Меня зовут Арлекино", выпущенный в 1988 году, стал самой кассовой белорусской лентой за всю историю кино республики. За год проката ее посмотрели 41,9 миллиона зрителей.

Режиссер был отмечен наградой республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" за выдающийся вклад в белорусский кинематограф. В 1991 году он удостоился звания Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР.