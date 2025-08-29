Собянин выразил соболезнования семье композитора Щедрина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким композитора, народного артиста Советского Союза Родиона Щедрина. Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

По словам градоначальника, Щедрин прославил отечественное искусство. Балеты, оперы, симфонии и другие его произведения стали классикой современной музыки, на которой выросло несколько поколений в России и за рубежом.

Собянин указал, что артист сделал очень многое для воспитания молодых талантов и продвижения ценностей гуманизма.

"Светлая память об этом замечательном человеке с широкой душой навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников. А его бессмертная музыка будет вечно дарить людям радость, красоту и добро", – говорится в документе.

Композитор умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа. Ему было 92 года.

Все желающие могут почтить память Щедрина в Большом и Мариинском театрах до 31 августа. Цветы можно будет возложить в фойе учреждений.

Прах артиста и его супруги балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией, сказал генсек Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев. По его словам, соответствующее условие было прописано в завещании.