Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 16:11

Мэр Москвы

Собянин выразил соболезнования семье композитора Щедрина

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким композитора, народного артиста Советского Союза Родиона Щедрина. Соответствующая телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

По словам градоначальника, Щедрин прославил отечественное искусство. Балеты, оперы, симфонии и другие его произведения стали классикой современной музыки, на которой выросло несколько поколений в России и за рубежом.

Собянин указал, что артист сделал очень многое для воспитания молодых талантов и продвижения ценностей гуманизма.

"Светлая память об этом замечательном человеке с широкой душой навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников. А его бессмертная музыка будет вечно дарить людям радость, красоту и добро", – говорится в документе.

Композитор умер после продолжительной болезни в немецкой больнице 29 августа. Ему было 92 года.

Все желающие могут почтить память Щедрина в Большом и Мариинском театрах до 31 августа. Цветы можно будет возложить в фойе учреждений.

Прах артиста и его супруги балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией, сказал генсек Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев. По его словам, соответствующее условие было прописано в завещании.

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Читайте также


мэр Москвыутратыкультура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика