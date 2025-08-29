Прах композитора Щедрина и балерины Плисецкой развеют над Россией

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Прах композитора Родиона Щедрина и его супруги, балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией. Об этом ТАСС рассказал генсек Международного фонда имени Плисецкой и Щедрина Леонид Пелешев.

Он уточнил, что соответствующее условие было прописано в завещании. При этом Пелешев заявил, что пока неизвестно, когда будет развеян прах Щедрина и Плисецкой.

В свою очередь, в генконсульстве России в Бонне РИА Новости сообщили, что родственники композитора хотят провести прощание, кремацию и доставку праха на родину. В дипведомстве отметили, что сейчас они находятся на связи с теми, кто опекал композитора в последние годы его жизни.

Щедрин умер 29 августа в клинике Богенхаузен в Мюнхене. Ему было 92 года. Причиной смерти стали обострившиеся заболевания, которые связаны с пожилым возрастом мужчины.

В Большом театре смерть композитора назвали огромной трагедией и невосполнимой потерей для всего мира искусства. Москвичи могут почтить память композитора в фойе исторического здания театра. Возложить цветы можно 29-го числа с 13:00 до 18:00, 30 и 31-го – с 11:00 до 18:00.

Кроме того, почтить память Щедрина в указанные даты можно в фойе новой сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Для всех желающих главный вход Мариинский-2 открыт с 12:00 до 18:00.

Пианист, родившийся в Москве, в 1960-е написал свое самое исполняемое сочинение – балет "Кармен-сюиту", впервые обратился к опере "Не только любовь", начал серию концертов для оркестра "Озорные частушки" и "Звоны", сочинил оратории "Поэтория" и "Ленин в сердце народном", а также 24 прелюдии и фуги.

Щедрин также известен в театральных жанрах. Его балеты "Конек-Горбунок", "Кармен-сюита", опера "Не только любовь" поставили в Большом театре. Всего он создал более 80 сочинений.

Композитор лауреат Ленинской премии, Государственной премии Советского Союза и Государственной премии России, а также Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени.

