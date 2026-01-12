Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 09:29

Мэр Москвы

Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2025 году Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 миллиона квадратных метров готовых площадей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Были введены четыре технопарка:

  • "НТВ" – теле- и радиовещание;
  • "ЗИЛ" – с профилями "ИТ" и "микроэлектроника";
  • "Рябиновая 44" – пищевые производства;
  • "СТМП-Зеленоград" – микроэлектроника.

Также шести площадкам присвоили статус технопарка и инвестиционного приоритетного проекта по их созданию (ИПП):

  • "НИЦЭВТ" (Ростех);
  • "СНИИП" (Росатом);
  • "МедтехМосква";
  • "Дом легпрома";
  • ИПП "707";
  • ИПП "Многофункциональный комплекс с пожарным депо".

В настоящее время в столице насчитывается 49 технопарков, объединяющих свыше 2 300 компаний и 76 тысяч специалистов.

"Стратегическая цель до 2030 года – 5 миллионов квадратных метров для инновационных производств", – добавил мэр.

По его словам, резиденты технопарков имеют доступ не только к налоговым льготам, но и к грантам на приобретение оборудования до 30 миллионов рублей ежегодно. Управляющие компании могут получить субсидии и возместить часть затрат на развитие и модернизацию комплекса.

Градоначальник добавил, что за последнее десятилетие объем инвестиций в развитие московских технопарков составил около 182,7 миллиарда рублей. Он уточнил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций.

Ранее Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка. Его получили "МедтехМосква" и "Дом легпрома". Уточнялось, что "МедтехМосква" специализируется на разработке биомедицинских технологий и внедрении инноваций в столичное здравоохранение, а резиденты технопарка "Дом легпрома" занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика