Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2025 году Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 миллиона квадратных метров готовых площадей, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Были введены четыре технопарка:



"НТВ" – теле- и радиовещание;

"ЗИЛ" – с профилями "ИТ" и "микроэлектроника";

"Рябиновая 44" – пищевые производства;

"СТМП-Зеленоград" – микроэлектроника.

Также шести площадкам присвоили статус технопарка и инвестиционного приоритетного проекта по их созданию (ИПП):



"НИЦЭВТ" (Ростех);

"СНИИП" (Росатом);

"МедтехМосква";

"Дом легпрома";

ИПП "707";

ИПП "Многофункциональный комплекс с пожарным депо".

В настоящее время в столице насчитывается 49 технопарков, объединяющих свыше 2 300 компаний и 76 тысяч специалистов.

"Стратегическая цель до 2030 года – 5 миллионов квадратных метров для инновационных производств", – добавил мэр.

По его словам, резиденты технопарков имеют доступ не только к налоговым льготам, но и к грантам на приобретение оборудования до 30 миллионов рублей ежегодно. Управляющие компании могут получить субсидии и возместить часть затрат на развитие и модернизацию комплекса.

Градоначальник добавил, что за последнее десятилетие объем инвестиций в развитие московских технопарков составил около 182,7 миллиарда рублей. Он уточнил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций.

Ранее Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка. Его получили "МедтехМосква" и "Дом легпрома". Уточнялось, что "МедтехМосква" специализируется на разработке биомедицинских технологий и внедрении инноваций в столичное здравоохранение, а резиденты технопарка "Дом легпрома" занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.