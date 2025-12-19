Форма поиска по сайту

19 декабря, 10:23

Мэр Москвы

Сергей Собянин присвоил двум новым площадкам статус технопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице статус технопарка получили две новые площадки – "МедтехМосква" и "Дом легпрома", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Технопарк "МедтехМосква" расположен в районе Тропарево-Никулино и специализируется на разработке биомедицинских технологий и внедрении инноваций в столичное здравоохранение.

Сейчас на его территории, по словам мэра, работают около 40 компаний-резидентов. В частности, в "Майлаборатори" занимаются исследованиями в сфере диагностики, иммунотерапии, трансплантации и создания вакцин. "Марлин Биотех" занимается генной терапией для лечения тяжелых орфанных генетических заболеваний. А "Генлаб" создает биоинформатические платформы для диагностики моногенных, аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Для внедрения научных разработок в клиническую практику в технопарке формируется исследовательская инфраструктура, включая биобанк, центр коллективного пользования "Омиксные технологии", а также производства компонентов для клеточных технологий и тест-систем на основе ПЦР.

Технопарк "Дом легпрома" находится в Донском районе. Его резиденты занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также внедряют современные технологии в легкую промышленность.

Как отметил Собянин, в настоящее время там работают 17 компаний, среди которых "Флакс", выпускающий швейные и кожгалантерейные изделия специального и бытового назначения, и "Олнико Трейд", разрабатывающий обувь с инновационными свойствами.

В дальнейшем на площадке планируется создать опытно-промышленный участок для отработки технологий и выпуска пробных партий продукции, а также сформировать Научный кластер легкой промышленности для совместных исследований предприятий и создания современной научно-производственной базы.

Кроме того, статус якорного резидента технопарка "Калибр" получила компания "Инновационные карточные технологии", один из ведущих производителей карт платежной системы "Мир", заявил мэр.

Этот статус позволит компании воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом и списать до 90% вложений в основные средства, применяя пониженную ставку налога на прибыль в региональной части на уровне 13,5%.

"В настоящее время в Москве создан 51 технопарк, в них работают свыше 76 тысяч человек", – заключил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в поселке Щапово в Троицком административном округе возведут технопарк по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизация затронет участок площадью 4,94 гектара, на котором, помимо технопарка, появятся объекты коммунального назначения.

