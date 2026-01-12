Welt: немецкая система ПВО Arrow 3 не сможет перехватить "Орешник"

Фото: министерство обороны РФ

Немецкая система ПВО Arrow 3 не смогла бы перехватить баллистическую ракету "Орешник" или ей подобную, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Die Welt.

В материале СМИ объясняется, что теоретически немецкая система могла бы попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету, однако технические характеристики и расчеты указывают на то, что это вряд ли возможно.

В настоящий момент вместо Arrow 3 функционирует система Patriot, однако журналисты подчеркнули, что она тоже не может противостоять "Орешнику".

Российская армия 9 января нанесла массированный удар по критически важным объектам Украины. Для этого использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе баллистическая ракета "Орешник" и БПЛА.

В результате были поражены места, где выпускались дроны, которые использовались для атаки на резиденцию Владимира Путина, а также энергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

